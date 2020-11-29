Чемпионат Англии 2020/21, 10-й тур

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голы: Беднарек, 23, Уорд-Проуз, 33 – Б. Фернандеш, 60, Кавани, 74, 90+2

Челси – Тоттенхэм – начало в 18:30

Арсенал – Вулверхэмптон – начало в 21:15

Манчестер Юнайтед приехад в гости к Саутгемптону, пытаясь оттолкнуться от тринадцатой позиции в турнирной таблице. Последние семь выездов МЮ выиграл, но "святые" крайние три домашки выиграли со счётом 2:0 – то есть, соперник был очень серьёзным. Это стало очевидно уже в первые полчаса после стартового свистка: на 23-й минуте Беднарек замкнул подачу Уорд-Проуза с углового, а на 33-й всё тот же Уорд-Проуз забил со штрафного – 2:0. Это был 9-й гол Джеймса в АПЛ со стандарта – среди англичан столько же имеют Джейми Реднапп и Лэмпард, а больше только у Бекхэма (18).

МЮ до перерыва так и не забил, а де Хеа ещё и травму получил. Вместо него на второй тайм вместе с Кавани вышел Хендерсон – и замена сработала уже на 60-й минуте, когда Эдинсон исполнил точную передачу в центр штрафной, а Фернандес расстрелял ворота. 2:1 – Бруну стал четвертым после ван Нистелроя, ван Перси и Имбрагимовича игроком МЮ, которому удалось забить в пяти выездных матчах АПЛ подряд. На 74-й же Кавани забил и сам, выстрелив метров с 22-х после выноса углового и скидки от Фреда – 2:2. Таким образом, уругваец стал первым за 18 лет футболистом "дьяволов", которому удалось сделать гол+пас после выхода на замену.

МЮ продолжил давление, но забить в основное время не удалось. Все ожидали ничью, но в компенсированное время гостей спас Кавани, который ударом головой под ближнюю штангу замкнул подачу Рашфорда – 2:3! МЮ празднует победу и выходит на седьмую позицию, обойдя Манчестер Сити.

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