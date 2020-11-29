Форвард Вулверхэмптона Рауль Хименес не смог доиграть до конца встречу 10-го тура АПЛ против Арсенала.

Уже на 15-й минуте Давид Луис и Рауль Хименес столкнулись головами после подачи углового и остались на газоне.

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Защитник Арсенала сумел продолжить игру с бандажом на голове (хотя его заменили после перерыва), а вот форвард "волков" серьезно пострадал – клубные врачи сначала наложили ему кислородную маску, а затем оперативно отправили в госпиталь.

К слову, мексиканец сыграл в 10 матчах в составе Вулверхэмптона в текущем сезоне, записав в свой актив 4 гола.

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