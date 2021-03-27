"С Раулем все в порядке. Он тренируется с командой, но не участвует в контактных занятиях.

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Мы выполняем все установки медицинского штаба Вулверхэмптона. Посмотрим, какое решение примет клуб, когда врачи разрешат Хименесу вернуться на поле. Если до конца сезона Рауль вернется в игру, то, думаю, у нас будет шанс взять его на японскую Олимпиаду", – цитирует тренера Goal.

Напомним, что в матче 10-го тура АПЛ мексиканец сломал череп в столкновении с "канониром" Давидом Луисом. Позже он был прооперирован в Лондоне. В свою очередь Олимпийские игры в Токио пройдут в июле-августе этого года.

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