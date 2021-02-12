Шахтер надеется избежать лишних нагрузок для своих игроков в период межсезонья.

Дончане оказались среди тех клубов, которые не хотят отпускать игроков для участия в Олимпиаде-2020 за сборную Бразилии, утверждает Portal Esmeraldino.

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Как и Евро, соревнования в Токио пришлось перенести на текущий год. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа – обычно именно в эти дни проходят завершающие дни подготовки украинских клубов и стартуют первые туры УПЛ. Поскольку для футбольного турнира Олимпиады отдельное окно ФИФА не предусмотрено, то клубы имеют право не отпускать своих игроков в сборные.

Отмечается, что хавбек Шахтера Майкон входит в список ключевых исполнителей, которых стремится пригласить тренер Бразилии U-23 Андре Жардин. Регулярные вызовы также получали Додо, Тете и Маркос Антонио.

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