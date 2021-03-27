"Із Раулем усе гаразд. Він тренується з командою, але не бере участі в контактних заняттях.

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Ми виконуємо всі настанови медичного штабу Вулверхемптона. Поглянемо, яке рішення ухвалить клуб, коли лікарі дозволять Хіменесу повернутися на поле. Якщо до кінця сезону Рауль повернеться до гри, то, думаю, у нас буде шанс взяти його на японську Олімпіаду", – цитує тренера Goal.

Нагадаємо, що в матчі 10-го туру АПЛ мексиканець зламав череп у зіткненні з "каноніром" Давідом Луїсом. Пізніше він був прооперований у Лондоні. Натомість Олімпійські ігри в Токіо відбудуться у липні-серпні цьогоріч.

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