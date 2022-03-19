"Баски" у більшості не змогли дотиснути підопічних Кіке Флореса. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У п'ятницю 29-й тур чемпіонату Іспанії розпочинав поєдинок між Атлетіко та Хетафе. Гості відкрили рахунок вже на третій хвилині – Унал зреагував на закидання у штрафний майданчик і головою пробив у правий кут воріт.

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Вільямс за 5 хвилин увірвався у володіння Давіда Соріа і цілив під поперечину – кіпер врятував. В середині тайму Альварес повторив комбінацію – і знову Соріа продемонстрував клас. Зрештою атакувальні потуги басків трансформувались у гол зусиллями Берчіче. За мить Вільямс та Вівіан могли збільшувати рахунок, але підвела влучність.

По перерві Олівера вивів Хетафе вперед, але арбітр зафіксував положення поза грою і гол не зарахували. За трохи Куенка заробив "гірчичник" і привіз у свої ворота пенальті. Однак VAR переграв попереднє рішення арбітра – жовта картка перетворилась на червону, а стандарт скасували. Всі спроби Атлетіко добити знекровленого суперника провалились – Хетафе вистояв.

Як наслідок, нічия принесла Атлетіку 41 очко і восьму сходинку, Хетафе з 29 пунктами – п'ятнадцятий.

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