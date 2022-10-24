Хави после фиаско с Интером и поражения в Эль-Класико оказался под серьезным давлением. Одно из изданий даже писало, что Жоан Лапорта задумался над отставкой тренера, а команда поддерживает это решение – впрочем, коучу будто бы дали два матча проверки. Первую из них Барселона выдержала, разгромив Вильяреал, а теперь надо было выиграть еще одно Класико – против Атлетика.

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Баски под руководством Эрнесто Вальверде (бывшего наставника "кулес", между прочим) набрали мощный ход, всерьез претендуя на попадание в топ-4. Правда в последних трех поединках "львы" побед не знали, но они всегда давали бой "блаугранас". Можно было ожидать интересное противостояние.

Впрочем, интересным оно оказалось только для "кулес". Барселона выдала ураганный старт, устроив разгром еще в первой половине первого тайма. Три гола были забиты всего за 10 минут, а главным героем стал Дембеле.

На 12-й минуте он должен был открывать счет эффектным ударом из-за пределов штрафной под дальнюю штангу – Симон парировал, но на подборе оказался Левандовски. Поляк выполнил навес на линию вратарской, а Усман замкнул его ударом головой с отскоком от газона. 1:0!

На 18-й минуте Дебмеле выдал классный проникающий пас на правый край штрафной площади под врывание Серхи Роберто. Фулбек пробил с ходу, а мяч рикошетом от Иньиго Мартинеса залетел в ворота. 2:0 На 22-й же Усман сместился с правого фланга в центр и выкатил передачу на 11 метров – Левандовски принял ее и пробил вторым касанием с разворота. 3:0!

На этом опасные моменты в первом тайме завершились. Эрнесто Вальверде еще и не повезло с травмой Эрреры, которого пришлось заменить на Дани Гарсию. Последний еще до 30-й минуты мог заработать удаление за грубый стык с Гави – хавбек влетел коленом в пах голову Голден Бою-2022, но не получил даже предупреждения. А вот Гави покинул поле на 34-й минуте, уступив место Кесье.

Por desgracia Gavi ya no podrá echarle un par de cojones a un partido.



pic.twitter.com/0mDqrCtAfP — Cᴀꜱᴛɪʟʟᴏ (@Castillo__Rm) October 23, 2022

Во втором тайме каталонцы продолжали работать в низком темпе. Атлетик до самого конца матча ничего не продемонстрировал, да еще и едва не пропустил четвертый гол на 57-й минуте в результате прострела Серхи Роберто. Мяч рикошетом от Педри влетел в штангу.

На 63-й минуте Хави решил освежить игру, заменив Левандовски, Кунде и Педри на Фати, Алонсо и Торреса. Особо содержание игры не изменилось. Барселона выманивала басков на свою половину и разрывала на контратаках. Правда, моментов возникало немного, однако и этого было достаточно для добивания Атлетика.

За это дело взялись Дембеле и Торрес. На 67-й минуте Ферран мог забивать после проникающей передачи француза, вырвавшись на рандеву с Симоном – Унаи спас гостей. Впрочем, на 74-й минуте Усман и Ферран повторили этот эпизод – и на этот раз нападающий спокойно переиграл голкипера, пробив ему между ног. 4:0! Дембеле оформил хет-трик из ассистов.

Гол Торреса стал последним во встрече, хотя доигрывать ее каталонцам пришлось вдесятером – Серхи Роберто получил травму, а слотов для замен у "блаугранас" уже не было. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Барселоны со счетом 4:0.

Каталонцы не позволили Реалу уйти в отрыв, снова приблизившись на дистанцию в три зачетных балла. Похоже, все вопросы относительно будущего Хави в этом сезоне сняты с вопроса повестки дня.

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