В рамках воскресной программы 11-го тура Ла Лиги запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 11-й тур

Эспаньол – Эльче – 2:2

Голы: Пуадо, 24, Брейтвейт, 67 – Милья, 11, Верду, 67

Бетис – Атлетико – начало в 17:15

Вильяреал – Альмерия – начало в 19:30

Жирона – Осасуна – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал поединок в Барселоне, где Эспаньол принимал Эльче. Гости до сегодняшнего дня оставались единственной командой в Ла Лиге, которой еще не удалось одержать победу – и в следующую неделю они сохранят этот статус. Соперники расписали боевую ничью, забив по голу в каждом из таймов.

Для Эспаньола этот результат можно назвать фиаско, ведь каталонцы вели по ожидаемым голам со счетом 2,34 vs 0,45. К тому же, "попугаи" не смогли оторваться от зоны вылета – до нее остается всего два очка.

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