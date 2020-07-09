toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хетафе и Вильярреал устроили драку с массовыми удалениями – пришлось вмешаться полиции

11:08 - Читати українською
Хетафе и Вильярреал устроили драку с массовыми удалениями – пришлось вмешаться полиции
Хетафе – Вильярреал: драка / AFP

Испанские команды не сумели мирно завершить матч 35 тура Примеры. Взаимные обиды и провокации переросли в батл.

80’ Уго Дуро
 
Сантьяго Касорла 63’
Сантьяго Касорла 85’
Рубен Пенья 90+3’
63’ Сантьяго Касорла
80’ Уго Дуро
85’ Сантьяго Касорла
90+3’ Рубен Пенья

Поединок Хетафе и Вильярреала имел интересную развязку на поле – "желтая субмарина" едва не упустила победу, но на последних минутах перестреляла соперника (1:3). Однако главные события происходили у поля.

Две звезды Тоттенхэма едва не устроили драку прямо на поле

На протяжении всего матча назревало напряжение между скамейками запасных обеих команд. Крики, грубые выражения, оскорбления, провокации. В конце концов все переросло в драку после финального свистка, страсти перешли в подтрибунное помещение. Пришлось вмешаться полиции, чтобы разнять футболистов.

Со стороны Вильярреала удаление получил Иборра, в составе Хетафе хуже всех проявили себя Дамиан, Эчейта и Ньйом – им также выписали по красной карточке за неспортивное поведение.

Гремио и Интернасьонал устроили массовую драку в матче Копа Либертадорес – рефери раздал аж восемь красных карточек

blog_ava
Главные новости футбола 8 июля: Динамо вырвало Кубок Украины, Малиновский сделал результат Аталанты
07:00
3722
Теги
Испания Хетафе Хетафе Вильярреал Вильярреал Хетафе - Вильярреал
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
18
мин
Борнмут
20:00
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук