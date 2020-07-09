Хетафе и Вильярреал устроили драку с массовыми удалениями – пришлось вмешаться полиции

Испанские команды не сумели мирно завершить матч 35 тура Примеры. Взаимные обиды и провокации переросли в батл.

Поединок Хетафе и Вильярреала имел интересную развязку на поле – "желтая субмарина" едва не упустила победу, но на последних минутах перестреляла соперника (1:3). Однако главные события происходили у поля.

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На протяжении всего матча назревало напряжение между скамейками запасных обеих команд. Крики, грубые выражения, оскорбления, провокации. В конце концов все переросло в драку после финального свистка, страсти перешли в подтрибунное помещение. Пришлось вмешаться полиции, чтобы разнять футболистов.

Со стороны Вильярреала удаление получил Иборра, в составе Хетафе хуже всех проявили себя Дамиан, Эчейта и Ньйом – им также выписали по красной карточке за неспортивное поведение.

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