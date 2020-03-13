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Гремио и Интернасьонал устроили массовую драку в матче Копа Либертадорес – рефери раздал аж восемь красных карточек

13:05 69 Читати українською
Гремио и Интернасьонал устроили массовую драку в матче Копа Либертадорес – рефери раздал аж восемь красных карточек
Гремио – Интернасьонал / Getty Images

Поединок группового этапа Копа Либертадорес между Гремио и Интернасьоналем запомнился далеко не красивым футболом.

Бразильские клубы ничего не показали на поле, расписав "сухую" ничью, зато устроили массовую драку на последних минутах.

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Горячие латиноамериканцы начали разборки после игрового столкновения на боковой линии. На поле сразу выбежали все запасные и тренеры, футболисты упорно толкали, били и давали пинков друг-другу. Аргентинском арбитру Фернандо Рапаллини пришлось доставать карточки. В составе каждой из команд удалили четырех игроков, помиловали только Лукаса Силву – бывший хавбек Реала ограничился "горчичником".

Напомним, сегодня КОНМЕБОЛ принял решение о временной остановке Копа Либертадорес.

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