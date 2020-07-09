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Хетафе та Вільяреал влаштували бійку з масовими вилученнями – мусила втрутитися поліція

10:53 - Читать на русском
Хетафе та Вільяреал влаштували бійку з масовими вилученнями – мусила втрутитися поліція
Хетафе – Вільяреал: бійка / AFP

Іспанські команди не зуміли мирно завершити матч 35 туру Прімери. Взаємні образи та провокації переросли у батл.

80’ Уго Дуро
 
Сантьяго Касорла 63’
Сантьяго Касорла 85’
Рубен Пенья 90+3’
63’ Сантьяго Касорла
80’ Уго Дуро
85’ Сантьяго Касорла
90+3’ Рубен Пенья

Поєдинок Хетафе та Вільяреала мав цікаву розв'язку на полі – "жовта субмарина" ледь не втратила перемогу, але на останніх хвилинах перестріляла суперника (1:3). Однак головні події відбувалися біля поля.

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Протягом всього матчу назрівала напруга між лавами запасних обох команд. Крики, грубі вислови, образи, провокації. Врешті-решт все переросло у бійку після фінального свистка, пристрасті перейшли у підтрибунне приміщення. Мусила втрутитися поліція, аби розборонити футболістів.

Зі сторони Вільяреала вилучення отримав Іборра, у складі Хетафе найгірше проявили себе Даміан, Ечейта і Ньйом – їм також виписали по червоній картці за неспортивну поведінку.

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Іспанія Хетафе Хетафе Вільяреал Вільяреал Хетафе - Вільяреал
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