Хетафе та Вільяреал влаштували бійку з масовими вилученнями – мусила втрутитися поліція

Іспанські команди не зуміли мирно завершити матч 35 туру Прімери. Взаємні образи та провокації переросли у батл.

Поєдинок Хетафе та Вільяреала мав цікаву розв'язку на полі – "жовта субмарина" ледь не втратила перемогу, але на останніх хвилинах перестріляла суперника (1:3). Однак головні події відбувалися біля поля.

Дві зірки Тоттенхема ледь не влаштували бійку прямо на полі

Протягом всього матчу назрівала напруга між лавами запасних обох команд. Крики, грубі вислови, образи, провокації. Врешті-решт все переросло у бійку після фінального свистка, пристрасті перейшли у підтрибунне приміщення. Мусила втрутитися поліція, аби розборонити футболістів.

Зі сторони Вільяреала вилучення отримав Іборра, у складі Хетафе найгірше проявили себе Даміан, Ечейта і Ньйом – їм також виписали по червоній картці за неспортивну поведінку.

Греміо та Інтернасьйонал влаштували масову бійку у матчі Копа Лібертадорес – рефері роздав аж вісім червоних карток