Поединок между Хетафе и Леванте на "Колозеум Альфонсо Перес" имел чрезвычайно важное значение для обеих команд. Кастильцы в случае победы оторвались бы от зоны вылета на 7 очков, а левантийцам для выхода из тройки аутсайдеров уже сейчас не хватало 9 зачётных баллов. Поражение имело бы катастрофические последствия для "лягушек".

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При всей симпатичности футбола гостей, первый тайм они провалили капитально. Уже на 44-й секунде Хетафе открыл счёт благодаря подаче с углового, которую головой замкнул Унал. На 29-й минуте он же удвоил преимущество хозяев, приняв передачу на линии штрафной, эффектно развернувшись и пробив в дальний угол. 2:0!

Шокированные "лягушки" так и не отыгрались – ни до перерыва, ни после, хотя на 85-й минуте кастильцам пришлось заменить основного голкипера. Гости даже не забили в ответ, а в компенсированное время Аленья ещё и довёл дело до разгрома. Финальный свисток зафиксировал стратегически важную победу Хетафе со счётом 3:0. Леванте остаётся на последней позиции в турнирной таблице.

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