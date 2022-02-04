Поєдинок між Хетафе та Леванте на "Колозеум Альфонсо Перес" мав надзвичайно важливе значення для обох команд. Кастильці в разі перемоги відірвалися б від зони вильоту на 7 очок, а левантійцям для виходу з трійки аутсайдерів вже зараз не вистачало 9 залікових балів. Поразка мала б катастрофічні наслідки для "жаб".

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Попри всю симпатичність футболу гостей, перший тайм вони провалили капітально. Вже на 44-й секунді Хетафе відкрив рахунок завдяки подачі з кутового, яку головою замкнув Унал. На 29-й хвилині він же подвоїв перевагу господарів, прийнявши передачу на лінії штрафного, ефектно розвернувшись і пробивши у дальній кут. 2:0!

Шоковані "жаби" так і не відігрались – ні до перерви, ні після, хоча на 85-й хвилині кастильцям довелося замінити основного голкіпера. Гості навіть не забили у відповідь, а у компенсований час Аленья ще й довів справу до розгрому. Фінальний свисток зафіксував стратегічно важливу перемогу Хетафе з рахунком 3:0. Леванте залишається на останній позиції в турнірній таблиці.

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