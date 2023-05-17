У Реала есть три дня, чтобы ответить на обвинение Хетафе по мотивам матча 34 тура Ла Лиги.

Хетафе подал официальную жалобу на Реал по поводу манипуляции с заменой во время очного матча в рамках 34 тура чемпионата Испании (0:1). Альваро Одриосола заменил Марко Асенсио, но травма Эдуардо Камавинга вынудила Карло Анчелотти поменять своё решение. В итоге Реал "переиграл" замену, и вместо Асенсио поле покинул французский универсал.

Реалу грозит техническое поражение за манипуляции Анчелотти с заменами

Однако правила гласят, что замена считается использованной, если игрок, который выходит на замену, заступает на игровое поле. Именно это и сделал Одриосола, когда менял Асенсио. Таким образом, Реал не имел права откатывать назад своё решение и "на ходу" менять игрока, который должен был покинуть поле. Об этом информирует Marca.

Хетафе имел право подать жалобу по поводу этой ситуации, и клуб этим воспользовался. У Реала есть три дня, чтобы ответить на эти обвинения. RFEF может засчитать "сливочным" техническое поражение 0:3, которое опустит Реал на 3 место, а Хетафе поднимет из зоны вылета.

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