У Реала є три дні, щоб відповісти на звинувачення Хетафе за мотивами матчу 34-го туру Ла Ліги.

Хетафе подав офіційну скаргу на Реал стосовно маніпуляції із заміною під час очного матчу в рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії (0:1). Альваро Одріосола замінив Марко Асенсіо, але травма Едуардо Камавінга змусила Карло Анчелотті змінити своє рішення. У підсумку Реал "переграв" заміну, і замість Асенсіо поле залишив французький універсал.

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Однак правила свідчать, що заміна вважається використаною, якщо гравець, який виходить на заміну, заступає на ігрове поле. Саме це і зробив Одріосола, коли міняв Асенсіо. Таким чином, Реал не мав права відкочувати назад своє рішення і "на ходу" міняти гравця, який мав покинути поле. Про це інформує Marca.

Хетафе мав право подати скаргу стосовно цієї ситуації, і клуб цим скористався. У Реала є три дні, щоб відповісти на ці звинувачення. RFEF може зарахувати "вершковим" технічну поразку 0:3, яка опустить Реал на 3 місце, а Хетафе підніме із зони вильоту.

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