Хет-трик Вернера в видеообзоре матча Боруссия М – РБ Лейпциг

Лидер чемпионата Германии продолжает идти без потерь очков. Видео очередной победы "быков" смотрите на сайте "Футбол 24".

Третий тур Бундеслиги начали менхенгладбахская Боруссия и РБ Лейпциг, который набрал максимум очков в первых двух матчах.

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Хозяева, которые также неплохо начали сезон (победа и ничья), уверенно вошли в игру и создали несколько опасных моментов, однако счет открыть так и не смогли. Зато это сделал соперник – Тимо Вернер реализовал рандеву с Зоммером после удачной передачи Форсберга.

Нападающий сборной Германии не захотел останавливаться на достигнутом и во втором тайме оформил хет-трик, который вывел его в лидеры бомбардирской гонки Бундеслиги вместе с Левандовски. Единственное, что смогла Боруссия – гол престижа от Эмболо.

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После этого матча РБ Лейпциг единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 9 очков, Боруссия М с 4-мя пунктами опустилась на седьмую строчку.