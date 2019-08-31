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Хет-трик Вернера в видеообзоре матча Боруссия М – РБ Лейпциг

00:55 13 Читати українською
Хет-трик Вернера в видеообзоре матча Боруссия М – РБ Лейпциг
Тимо Вернер / Твиттер РБ Лейпциг

Лидер чемпионата Германии продолжает идти без потерь очков. Видео очередной победы "быков" смотрите на сайте "Футбол 24".

90+1’ Брель Эмболо
 
Тимо Вернер 38’
Тимо Вернер 47’
Тимо Вернер 90+4’
38’ Тимо Вернер
47’ Тимо Вернер
90+1’ Брель Эмболо
90+4’ Тимо Вернер

Третий тур Бундеслиги начали менхенгладбахская Боруссия и РБ Лейпциг, который набрал максимум очков в первых двух матчах.

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Хозяева, которые также неплохо начали сезон (победа и ничья), уверенно вошли в игру и создали несколько опасных моментов, однако счет открыть так и не смогли. Зато это сделал соперник – Тимо Вернер реализовал рандеву с Зоммером после удачной передачи Форсберга.

Нападающий сборной Германии не захотел останавливаться на достигнутом и во втором тайме оформил хет-трик, который вывел его в лидеры бомбардирской гонки Бундеслиги вместе с Левандовски. Единственное, что смогла Боруссия – гол престижа от Эмболо.

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После этого матча РБ Лейпциг единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 9 очков, Боруссия М с 4-мя пунктами опустилась на седьмую строчку.

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Тимо Вернер Тимо Вернер Германия Видеоновости РБ Лейпциг РБ Лейпциг Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг
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