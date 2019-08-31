Хет-трик Вернера у відеоогляді матчу Борусія М – РБ Лейпциг

Лідер чемпіонату Німеччини продовжує йти без втрат очок. Відео чергової перемоги "биків" дивіться на сайті "Футбол 24".

Третій тур Бундесліги розпочали менхенгладбаська Борусія та РБ Лейпциг, який набрав максимум очок у перших двох матчах.

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Господарі, які також непогано розпочали сезон (перемога та нічия), впевнено увійшли в гру і створили кілька небезпечних моментів, однак рахунок відкрити так і не змогли. Зате це зробив суперник – Тімо Вернер реалізував рандеву із Зоммером після вдалої передачі Форсберга.

Нападник збірної Німеччини не захотів зупинятися на досягнутому і в другому таймі оформив хет-трик, який вивів його в лідери бомбардирських перегонів Бундесліги разом з Лєвандовскі. Єдине, на що спромоглася Борусія – гол престижу від Емболо.

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Після цього матчу РБ Лейпціг одноосібно очолив турнірну таблицю, набравши 9 очок, Борусія М з 4-ма пунктами опустилась на сьому сходинку.