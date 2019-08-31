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Хет-трик Вернера у відеоогляді матчу Борусія М – РБ Лейпциг

00:55 53 Читать на русском
Хет-трик Вернера у відеоогляді матчу Борусія М – РБ Лейпциг
Тімо Вернер / Твіттер РБ Лейпциг

Лідер чемпіонату Німеччини продовжує йти без втрат очок. Відео чергової перемоги "биків" дивіться на сайті "Футбол 24".

90+1’ Брель Емболо
 
Тімо Вернер 38’
Тімо Вернер 47’
Тімо Вернер 90+4’
38’ Тімо Вернер
47’ Тімо Вернер
90+1’ Брель Емболо
90+4’ Тімо Вернер

Третій тур Бундесліги розпочали менхенгладбаська Борусія та РБ Лейпциг, який набрав максимум очок у перших двох матчах.

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Господарі, які також непогано розпочали сезон (перемога та нічия), впевнено увійшли в гру і створили кілька небезпечних моментів, однак рахунок відкрити так і не змогли. Зате це зробив суперник – Тімо Вернер реалізував рандеву із Зоммером після вдалої передачі Форсберга.

Нападник збірної Німеччини не захотів зупинятися на досягнутому і в другому таймі оформив хет-трик, який вивів його в лідери бомбардирських перегонів Бундесліги разом з Лєвандовскі. Єдине, на що спромоглася Борусія – гол престижу від Емболо.

Слідами брата – Торган Азар також отримав травму та вибув на тривалий термін

Після цього матчу РБ Лейпціг одноосібно очолив турнірну таблицю, набравши 9 очок, Борусія М з 4-ма пунктами опустилась на сьому сходинку.

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Тімо Вернер Тімо Вернер Німеччина Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг Борусія Менхенгладбах - РБ Лейпциг
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