По следам брата – Торган Азар также получил травму и выбыл на длительный срок

Боруссия Д понесла кадровую потерю. Летний новичок команды Торган Азар выбыл на несколько недель из-за травмы ребер.

Атакующий полузащитник дортмундской Боруссии Торган Азар не поможет команде как минимум несколько недель. 26-летний бельгиец получил травму ребер в поединке 2-го тура Бундеслиги против Кельна (3:1), информирует официальный сайт Боруссии Д.

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Точный срок восстановления Азара не сообщается. Напомним, Торган Азар сменил гладбахскую Боруссию на дортмундскую этим летом и уже успел отдать один ассист в двух матчах Бундеслиги. Сумма трансфера составила 25,5 млн евро.

Заметим, что Эден Азар – родной брат Торган – также пока вне игры из-за травмы. Экс-лидер Челси до сих пор не дебютировал за Реал в официальном матче.

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