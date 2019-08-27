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По следам брата – Торган Азар также получил травму и выбыл на длительный срок

13:05 49 Читати українською
По следам брата – Торган Азар также получил травму и выбыл на длительный срок
Торган Азар / ФК Боруссия Д

Боруссия Д понесла кадровую потерю. Летний новичок команды Торган Азар выбыл на несколько недель из-за травмы ребер.

29’ Доминик Дрекслер
 
Джейдон Санчо 70’
Ашраф Хакими 86’
Пако Алькасер 90+3’
29’ Доминик Дрекслер
70’ Джейдон Санчо
86’ Ашраф Хакими
90+3’ Пако Алькасер

Атакующий полузащитник дортмундской Боруссии Торган Азар не поможет команде как минимум несколько недель. 26-летний бельгиец получил травму ребер в поединке 2-го тура Бундеслиги против Кельна (3:1), информирует официальный сайт Боруссии Д.

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Точный срок восстановления Азара не сообщается. Напомним, Торган Азар сменил гладбахскую Боруссию на дортмундскую этим летом и уже успел отдать один ассист в двух матчах Бундеслиги. Сумма трансфера составила 25,5 млн евро.

Заметим, что Эден Азар – родной брат Торган – также пока вне игры из-за травмы. Экс-лидер Челси до сих пор не дебютировал за Реал в официальном матче.

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Торган Азар Торган Азар Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Кельн - Боруссия Дортмунд
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