toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Оливер Кан станет новым генеральным директором Баварии

11:52 53 Читати українською
Оливер Кан станет новым генеральным директором Баварии
Оливер Кан / Бавария

Легендарный экс-голкипер Баварии Оливер Кан станет генеральным директором клуба в 2022 году.

Бывший голкипер Баварии Оливер Кан заменит Карла-Хайнца Румменигге на должности главы совета директоров мюнхенцев.

Бавария официально объявила об уходе Хёнесса с поста президента и назвала его преемника

Контракт с Каном вступит в силу в начале 2022 года, сообщает официальный твиттер Баварии. Напомним, недавно с поста президента немецкого клуба ушел Ули Хьонесс.

Заметим, что Кан выступал за Баварию с 1994-го по 2008-й год. За это время легендарный голкипер сыграл 632 матча, пропустил 592 гола и отстоял на ноль 247 игр.

"Кожен пропущений гол – це образа для мене". Правила життя Олівера Кана

blog_ava
Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери
00:17
673
Теги
Олівер Кан Карл-Хайнц Румменигге Бавария Бавария Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
20
мин
Десна
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук