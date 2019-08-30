Оливер Кан станет новым генеральным директором Баварии

Легендарный экс-голкипер Баварии Оливер Кан станет генеральным директором клуба в 2022 году.

Бывший голкипер Баварии Оливер Кан заменит Карла-Хайнца Румменигге на должности главы совета директоров мюнхенцев.

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Контракт с Каном вступит в силу в начале 2022 года, сообщает официальный твиттер Баварии. Напомним, недавно с поста президента немецкого клуба ушел Ули Хьонесс.

Заметим, что Кан выступал за Баварию с 1994-го по 2008-й год. За это время легендарный голкипер сыграл 632 матча, пропустил 592 гола и отстоял на ноль 247 игр.

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