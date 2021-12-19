Ветеран "насридов" стал самым возрастным автором хет-трика за всю историю Ла Лиги, сообщает MisterChip.

Влахович повторил бомбардирский рекорд Роналду в Серии А

Молина уничтожил оборону Мальорки (4:1) в возрасте 39 лет и 241 дня. Предыдущий рекорд удерживал Хоакин Санчес, трижды огорчивший Атлетик в возрасте 38 лет и 140 дней. Именитый хавбек до сих пор выступает за Бетис и может вернуть себе историческое достижение, если в свои 40 лет успеет оформить хет-трик.

Заметим, что Молина с 6-ю голами и одним ассистом является лучшим бомбардиром Гранады в текущем сезоне.

Гранада разгромила Мальорку благодаря хет-трику Молины