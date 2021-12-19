Хет-трик почти в 40 лет – ветеран Гранады побил исторический рекорд чемпионата Испании
18:25 - Читати українською
Нападающий Гранады Хорхе Молина навеки закрепил свою фамилию в книгах статистики испанского футбола.
20’ Хорхе Молина
61’ Хорхе Молина
90+1’ Хорхе Молина
90+6’ Антонио Пуертас
Дани Родригес 24’
20’ Хорхе Молина
24’ Дани Родригес
61’ Хорхе Молина
90+1’ Хорхе Молина
90+6’ Антонио Пуертас
Ветеран "насридов" стал самым возрастным автором хет-трика за всю историю Ла Лиги, сообщает MisterChip.
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Молина уничтожил оборону Мальорки (4:1) в возрасте 39 лет и 241 дня. Предыдущий рекорд удерживал Хоакин Санчес, трижды огорчивший Атлетик в возрасте 38 лет и 140 дней. Именитый хавбек до сих пор выступает за Бетис и может вернуть себе историческое достижение, если в свои 40 лет успеет оформить хет-трик.
Заметим, что Молина с 6-ю голами и одним ассистом является лучшим бомбардиром Гранады в текущем сезоне.
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