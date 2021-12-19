Чемпионат Испании 2021/22, 18-й тур

Гранада – Мальорка – 4:1

Голы: Молина, 20, 61, 90+1, Пуэртас, 90+7 – Родригес, 24

Атлетик – Бетис – начало в 17:15

Хетафе – Осасуна – начало в 19:30

Программу дня в Испании закрывал поединок на стадионе Нуэво Лос Карменос, где Гранада принимала Мальорку. Хозяева шли в трёх очках от зоны вылета, так что дополнительной мотивации "насридам" искать не нужно было – и уже на 20-й минуте они вышли вперёд. Голом отличился Молина, получивший передачу на левый край штрафной и уверенно пробивший в ближнюю девятку. Впрочем, уже через четыре минуты Анхель Родригес восстановил статус-кво, замкнув подачу Косты на линию вратарской – 1:1.

До перерыва счёт мог измениться, однако Герман Санчес попал в перекладину, а мощный выстрел Родригеса парировал голкипер андалусийцев. Отдыхать команды отправились при 1:1, однако в середине второго тайма Гранада снова вырвалась вперёд – и снова забил Молина, которому повезло с неудачным выносом защитника и ещё менее удачным ударом партнёра (получилась идеальная скидка под удар Хорхе). 2:1!

В компенсированное время Молина ещё и хет-трик оформил, выстрелив из-за пределов штрафной под ближнюю штангу. Точку в противостоянии поставил Пуэртас (он же ассистировал при третьем голе), замкнувший прострел Суареса. 4:1! Гранада громит Мальорку.

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