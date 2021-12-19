Ветеран "насридів" став найстаршим автором хет-трику за всю історію Ла Ліги, інформує MisterChip.

Влаховіч повторив бомбардирський рекорд Роналду в Серії А

Моліна знищив оборону Мальорки (4:1) у віці 39 років і 241 дня. Попередній рекорд утримував Хоакін Санчес, який тричі засмутив Атлетік у віці 38 років та 140 днів. Іменитий хавбек досі виступає за Бетіс і може повернути собі історичне досягнення, якщо у свої 40 років встигне оформити хет-трик.

Зауважимо, що Моліна з 6 голами і одним асистом є найкращим бомбардиром Гранади у поточному сезоні.

Гранада розгромила Мальорку завдяки хет-трику Моліни