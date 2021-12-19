Хет-трик у майже 40 років – ветеран Гранади побив історичний рекорд чемпіонату Іспанії
18:25 - Читать на русском
Нападник Гранади Хорхе Моліна навіки закріпив своє прізвище у книгах статистики іспанського футболу.
20’ Хорхе Моліна
61’ Хорхе Моліна
90+1’ Хорхе Моліна
90+6’ Антоніо Пуертас
Дані Родрігес 24’
20’ Хорхе Моліна
24’ Дані Родрігес
61’ Хорхе Моліна
90+1’ Хорхе Моліна
90+6’ Антоніо Пуертас
Ветеран "насридів" став найстаршим автором хет-трику за всю історію Ла Ліги, інформує MisterChip.
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Моліна знищив оборону Мальорки (4:1) у віці 39 років і 241 дня. Попередній рекорд утримував Хоакін Санчес, який тричі засмутив Атлетік у віці 38 років та 140 днів. Іменитий хавбек досі виступає за Бетіс і може повернути собі історичне досягнення, якщо у свої 40 років встигне оформити хет-трик.
Зауважимо, що Моліна з 6 голами і одним асистом є найкращим бомбардиром Гранади у поточному сезоні.
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