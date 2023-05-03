СК Дніпро-1 розбив Металіст у поєдинку 24-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі СК Дніпро-1 – Металіст на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 повів у рахунку на 33 хвилині – Пеглоу реалізував вихід віч-на-віч після пасу Піхальонка. Пізніше бразилець оформив дубль, добивши м'яч у ворота після удару Піхальонка. Перед перервою Пеглоу організував ще одне взяття воріт, викотивши під удар Гуцуляку.

СК Дніпро-1 розбив Металіст за тайм – Пеглоу хет-триком та асистом познущався з аутсайдера УПЛ, мовчанка Довбика

У другій половині дніпряни продовжили знищувати суперника. Довбику ніяк не вдавалось забити, але цим скористувався Підлепенець, який першим зреагував на рикошет після удару Артема. Крапку в грі поставив той таки Пеглоу.