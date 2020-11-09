Хет-трик Мхитаряна у видеообзоре матча Дженоа – Рома – 1:3
07:30 - Читати українською
Рома одержала убедительную победу над Дженоа в матче 7-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Дженоа – Рома.
Генрих Мхитарян 45+2’
Генрих Мхитарян 66’
Генрих Мхитарян 85’
45+2’ Генрих Мхитарян
66’ Генрих Мхитарян
85’ Генрих Мхитарян
Рома вышла вперед в первом тайме, когда Мхитарян головой замкнул подачу Верету с углового. Дженоа отыгралась после перерыва, Пьяца, права на которого принадлежат Ювентусу, выровнял положение. Однако, Мхитарян стал главным героем встречи, сначала замкнув в прыжке передачу Бруно Переса, а затем классным ударом с лету добил соперника.
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Таким образом, Рома набрала 14 очков и расположилась на 4 месте, Дженоа с 5 пунктами осталась восемнадцатой.
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