Чемпионат Италии 2020/21, 7-й тур

Аталанта – Интер – 1:1

Голы: Миранчук, 79 – Мартинес, 59

Дженоа – Рома – 1:3

Голы: Пьяца, 50 – Мхитарян, 45+2, 66, 85

Торино – Кротоне – 0:0

Удаление: Луперто, 88 (Кротоне, вторая желтая карточка)

Болонья – Наполи – начало матча в 19:00

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В центральном матче тура Аталанта принимала Интер. Первый тайм прошел при равной игре, в силовой борьбе. Гостей не хватило хотя бы на один удар в створ ворот соперника – самой опасной стала попытка Артуро Видаля на 25-й минуте. Чилиец после навеса Алессандро Бастони головой направил мяч выше ворот. Аталанта была еще менее убедительной в атаке. Наш Руслан Малиновский вышел в старте, однако на 60-й минуте уступил место россиянину Алексею Миранчуку, для которого эта игра стала первой в Серии А. Украинец нечасто встречался с мячом – две его попытки угрожать воротам завершились безрезультатно: в середине тайма, после навесной передачи, сфера после его выстрела пролетела высоко над перекладиной, а под конец тайма удар заблокировали защитники.

После отдыха Интер добавил во всех компонентах, что вылилось в забитый гол. Янг навесом с левого фланга нашел голову Лаутаро Мартинеса и последний в касание переправил круглого в сетку. Марко Спортьелло в течение минуты дважды спасал свои ворота после выстрелов Видаля и Бареллы. За десять минут до окончания матча хозяевам удалось сравнять – Миранчук, получив сферу на линии штрафной, развернулся и точно пробил в правый дальний угол ворот. На большее команд не хватило.

Рома на выезде не без проблем одолела Дженоа. Владея значительным преимуществом, подопечные Фонсеки сумели забить лишь в добавленное к первому тайму время – после подачи с углового самым расторопным оказался Генрих Мхитарян. После перерыва "грифоны" отыгрались: защита гостей проспала контратаку и Марко Пьяца, выйдя один на один, легко переиграл Пау Лопеса. Впоследствии Мхитарян ворвался в штрафную гостей и в стиле кунг-фу переправил сферу в сетку. А за пять минут до окончания матча вездесущий Генрих из района одиннадцатиметровой отметки мощным ударом с лёта оформил хет-трик.

Аутсайдеры турнирной таблицы Серии А – Торино и Кротоне – сильнейшего не выявили. Не помогло гостям и численное преимущество, которым те владели в конце матча в течение семи минут. Как следствие, нули на табло.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ