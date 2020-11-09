Хет-трик Мхітаряна у відеоогляді матчу Дженоа – Рома – 1:3
07:30 - Читать на русском
Рома здобула переконливу перемогу над Дженоа у матчі 7-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Дженоа – Рома.
Генріх Мхітарян 45+2’
Генріх Мхітарян 66’
Генріх Мхітарян 85’
45+2’ Генріх Мхітарян
66’ Генріх Мхітарян
85’ Генріх Мхітарян
Рома вийшла вперед у першому таймі, коли Мхітарян головою замкнув подачу Верету з кутового. Дженоа відігралась по перерві, П'яца, права на якого належать Ювентусу вирівняв положення. Однак, Мхітарян став головним героєм зустрічі, спочатку замкнувши у стрибку передачу Бруно Переса, а потім класним ударом з лету добив суперника.
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Таким чином, Рома набрала 14 очок та розташувалась на 4 місці, Дженоа з 5 пунктами залишилась вісімнадцятою.
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