Рома здобула переконливу перемогу над Дженоа у матчі 7-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Дженоа – Рома.

Рома вийшла вперед у першому таймі, коли Мхітарян головою замкнув подачу Верету з кутового. Дженоа відігралась по перерві, П'яца, права на якого належать Ювентусу вирівняв положення. Однак, Мхітарян став головним героєм зустрічі, спочатку замкнувши у стрибку передачу Бруно Переса, а потім класним ударом з лету добив суперника.

Ібрагімовіч у компенсований час врятував Мілан від першої поразки в Серії А – Златан забив у 4-й грі поспіль

Таким чином, Рома набрала 14 очок та розташувалась на 4 місці, Дженоа з 5 пунктами залишилась вісімнадцятою.