День сенсаций в Бундеслиге: хет-трик Холанда не спас Борусию Д от поражения Бохуму, Бавария опозорилась с Майнцом
В субботу в 32-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 32-й тур
Боруссия Д – Бохум – 3:4
Голы: Холанд, 18 (пен.), 30 (пен.), 63 – Польтер, 3, Хольтманн, 8, Локадия, 81, Пантович, 85 (пен.)
Майнц – Бавария – 3:1
Голы: Буркардт, 18, Ниахате, 27, Баррейро, 58 – Левандовски, 33
Арминия – Герта – 1:1
Голы: Нильссон, 90+1 – Тусар, 55
Аугсбург – Кельн – 1:4
Голы: Нидерлехнер, 73 – Тильманн, 12, Ут, 15, Модест, 63 (пен.), 78
Штутгарт – Вольфсбург – 1:1
Голы: Фюхрих, 89 – Брукс, 13
Хоффенхайм – Фрайбург – начало встречи в 19:30
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Дортмундская Боруссия устроила настоящий триллер с Бохумом. Хозяева уже на восьмой минуте "горели" 0:2, однако на перерыв ушли при ничейном счете, благодаря двум пенальти от Холанда. После отдыха "шмели" вышли вперед – снова отличился норвежец – и все вроде бы стало на свои места. Однако в последнюю десятиминутку Бохум сумел забить дважды и оставил Боруссию ни с чем.
Бавария уже в статусе действующего чемпиона на выезде уступила Майнцу. Из позитива – только гол Левандовски (поляк несколько матчей никак не мог забить).
В битве аутсайдеров Арминия и Герта расписали боевую ничью. Берлинцы, забив после перерыва, готовились положить себе в копилку три очка, однако пропустили в добавленное время и снова отложили свое будущее на последний тур.
Аугсбург ожидаемо уступил Кельну – "фуггеры" получили четыре мяча, удовлетворившись голом престижа.
Штутгарт лишь на последних минутах спасся в матче с Вольфсбургом и продолжил борьбу за выживание.