В субботу в 32-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 32-й тур

Боруссия Д – Бохум – 3:4

Голы: Холанд, 18 (пен.), 30 (пен.), 63 – Польтер, 3, Хольтманн, 8, Локадия, 81, Пантович, 85 (пен.)

Майнц – Бавария – 3:1

Голы: Буркардт, 18, Ниахате, 27, Баррейро, 58 – Левандовски, 33

Арминия – Герта – 1:1

Голы: Нильссон, 90+1 – Тусар, 55

Аугсбург – Кельн – 1:4

Голы: Нидерлехнер, 73 – Тильманн, 12, Ут, 15, Модест, 63 (пен.), 78

Штутгарт – Вольфсбург – 1:1

Голы: Фюхрих, 89 – Брукс, 13

Хоффенхайм – Фрайбург – начало встречи в 19:30

Унион спас неожиданную ничью с Гройтер Фюртом – берлинцы не смогли приблизиться к зоне ЛЧ

Дортмундская Боруссия устроила настоящий триллер с Бохумом. Хозяева уже на восьмой минуте "горели" 0:2, однако на перерыв ушли при ничейном счете, благодаря двум пенальти от Холанда. После отдыха "шмели" вышли вперед – снова отличился норвежец – и все вроде бы стало на свои места. Однако в последнюю десятиминутку Бохум сумел забить дважды и оставил Боруссию ни с чем.

Бавария уже в статусе действующего чемпиона на выезде уступила Майнцу. Из позитива – только гол Левандовски (поляк несколько матчей никак не мог забить).

В битве аутсайдеров Арминия и Герта расписали боевую ничью. Берлинцы, забив после перерыва, готовились положить себе в копилку три очка, однако пропустили в добавленное время и снова отложили свое будущее на последний тур.

Аугсбург ожидаемо уступил Кельну – "фуггеры" получили четыре мяча, удовлетворившись голом престижа.

Штутгарт лишь на последних минутах спасся в матче с Вольфсбургом и продолжил борьбу за выживание.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ