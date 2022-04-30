У суботу у 32-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 32-й тур

Борусія Д – Бохум – 3:4

Голи: Холанд, 18 (пен.), 30 (пен.), 63 – Польтер, 3, Хольтманн, 8, Локадія, 81, Пантовіч, 85 (пен.)

Майнц – Баварія – 3:1

Голи: Буркардт, 18, Ніахате, 27, Баррейро, 58 – Лєвандовскі, 33

Армінія – Герта – 1:1

Голи: Нільссон, 90+1 – Тусар, 55

Аугсбург – Кельн – 1:4

Голи: Нідерлехнер, 73 – Тільманн, 12, Ут, 15, Модест, 63 (пен.), 78

Штутгарт – Вольфсбург – 1:1

Голи: Фюхріх, 89 – Брукс, 13

Хоффенхайм – Фрайбург – початок зустрічі о 19:30

Уніон врятував неочікувану нічию з Гройтер Фюртом – берлінці не змогли наблизитись до зони ЛЧ

Дортмундська Борусія влаштувала справжній трилер з Бохумом. Господарі вже на восьмій хвилині "горіли" 0:2, однак на перерву пішли за нічийного рахунку, завдяки двом пенальті від Холанда. Після відпочинку "джмелі" вийшли вперед – знову відзначився норвежець – і все ніби-то стало на свої місця. Однак в останню десятихвилинку Бохум зумів забити двічі і залишив Борусію ні з чим.

Баварія вже у статусі чинного чемпіона на виїзді поступилась Майнцу. З позитиву – лише гол Лєвандовскі (поляк декілька матчів ніяк не міг забити).

У битві аутсайдерів Армінія та Герта розписали бойову нічию. Берлінці, забивши по перерві, готувались покласти собі у скарбничку три очки, однак пропустили у доданий час і знову відклали своє майбутнє на останній тури.

Аугсбург очікувано поступився Кельну – "фуггери" отримали чотири м'ячі, вдовольнившись голом престижу.

Штутгарт лише на останніх хвилинах врятувався у матчі з Вольфсбургом і продовжив боротьбу за виживання.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ