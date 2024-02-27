Даниэле Де Росси и все болельщики Ромы настороженно относились к матчу с Торино после тяжелой 120-минутной битвой с Фейеноордом в Лиге Европы. Но, как оказалось, опасаться не следовало: в составе хозяев нашёлся супергерой, который сделал на поле всю разницу.

Рома одолела Торино – хет-трик Дибалы сделал его вторым после Месси, шпионаж туринцев не помог

Пауло Дибала оформил хет-трик, который стал для него первым со 2 октября 2018 года. Свой первый мяч в этой встрече аргентинец забил с пенальти, второй – с передачи Кристанте, а третий – после паса Лукаку. После игры Дибала ещё и мяч забрал с собой, опередив Азмуна. "Моя мама разозлится, если я не привезу ей этот мяч. Она коллекционирует все мячи после хет-триков", – объяснил свой поступок Пауло.