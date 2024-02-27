Даніеле Де Россі та всі вболівальники Роми насторожено ставилися до матчу з Торіно після важкої 120-хвилинної битви з Фейєнордом у Лізі Європи. Але, як виявилося, боятися було не варто: у складі господарів знайшовся супергерой, який зробив на полі всю різницю.

Рома здолала Торіно – хет-трик Дибали зробив його другим після Мессі, шпигунство туринців не допомогло

Пауло Дибала оформив хет-трик, який став для нього першим з 2 жовтня 2018 року. Свій перший м'яч у цій зустрічі аргентинець забив із пенальті, другий – із передачі Крістанте, а третій – після пасу Лукаку. Після гри Дибала ще й м'яч забрав із собою, випередивши Азмуна. "Моя мама розсердиться, якщо я не привезу їй цей м'яч. Вона колекціонує всі м'ячі після хет-триків", – пояснив свій вчинок Пауло.