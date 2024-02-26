Не зря Иван Юрич отправил своего помощника шпионить за последней тренировкой Ромы. Тренер Торино подготовил под соперника смелый план и с помощью "инсайдерской информации" хотел понять, сможет ли применить его на Олимпико. Это зависело от того, какой состав выберет Даниэле Де Росси на эту игру после изматывающих 120 минут против Фейеноорда в Лиге Европы.

Де Росси перенес тренировку Ромы из-за шпиона – им оказался тренер соперника

Тренер римлян не просто так произносил слова о том, что существенная ротация лишает команду структурной целостности. И всё же половина стартового состава "джаллоросси" состояла из резервистов/игроков основной обоймы.

Предположу, что когда Юрич увидел стартовый состав Ромы, то понял, что может воплотить свой смелый план в действие. Торино сыграл с очень высокой линией обороны – настолько высокой, что во время позиционных атак на своей половине поля помимо вратаря Милинковича-Савича оставалось только два центральных защитника. Помимо этого "быки" очень высоко прессинговали вратаря и центральных защитников Ромы. Свилар применял короткий розыгрыш от ворот и в одном из эпизодов подарил мяч сопернику – окажись Санабрия проворней, Рома не избежала бы проблем.

Команды словно поменялись ролями: Торино владел преимуществом, Рома - контратаковала. В одной из таких контратак Азмун вывел Кристенсена на ударную позицию, но датчанин пробил в штангу. В конце первого тайма КПД иранского форварда всё же увенчалось успехом – он подставился под Сазонова и заработал пенальти, который был реализован Дибалой. Однако гости сравняли счёт ещё до перерыва: Сапата выиграл верховую борьбу одновременно у Кристанте и Манчини – и пробил впритирку со штангой.

По всей видимости, в перерыве ДДР нашёл правильные слова в раздевалке. Рома стала больше дорожить мячом и нашла способ выходить из-под прессинга соперника. Когда отодвинулась из финальной трети хозяев к середине поля, на первый план вышел тот, кто уже давненько не делал разницу. В течение 12 минут Пауло Дибала оформил дубль: сначала аргентинцу удался ювелирный удар из-за пределов штрафной, а затем он с острого угла замкнул тонкую передачу Лукаку. Вот уже восемь раз за последние десять сезонов Дибала забивает в Серии А не менее 15 мячей. По этому показателю Пауло уступает только Лионелю Месси (9 раз), если мы берём пятёрку топ-чемпионатов Европы за тот же период.

Как и в предыдущем матче с Лацио, Торино выглядел идеальным лишь 50 минут. Хотя гостям стоит отдать должное – под конец встречи благодаря автоголу Хёйсена они сократили счет.

Так Де Росси сдал экзамен. После тяжелейшего матча с Фейеноордом, несмотря на существенную ротацию, Рома сумела добыть максимальный результат. Пять побед в шести матчах чемпионата и выход в 1/8 финала Лиги Европы - лучший ответ на вопрос, стоило ли Дэну Фридкину увольнять Жозе Моуринью.