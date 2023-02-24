Анатолий Трубин совершил 7 сейвов в матче против Ренна и парировал 3 удара в серии послематчевых пенальти, что помогло Шахтеру пройти в 1/8 финала ЛЕ.

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Однако даже этого недостаточно, чтобы опередить Анхеля Ди Марию в борьбе за звание лучшему игроку недели в Лиге Европы. Хет-трик в ворота Нанта позволил игроку Ювентуса одержать победу в голосовании.

Другими конкурентами украинца были Флориан Вирц (Байер), забивший и ассистировавший в поединке с Монако, и Йосип Юранович (Унион Берлин), отличившийся голом в воротах Аякса.

Соперником Трубина и Ко в 1/8 финала второго по престижности евротурнира будет нидерландский Фейеноорд.

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