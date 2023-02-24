Хет-трик чемпіона світу затьмарив Трубіна – названо гравця тижня в Лізі Європи
УЄФА з допомогою вболівальників підбив підсумок ігрового тижня Ліги Європи 2022/23.
Анатолій Трубін здійснив 7 сейвів у матчі проти Ренна та парирував 3 удари у серії післяматчевих пенальті, що допомогло Шахтарю пройти в 1/8 фіналу ЛЄ.
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Проте навіть цього було недостатньо, щоб випередити Анхеля Ді Марію у боротьбі за звання найкращому гравцю тижня в Лізі Європи. Хет-трик у ворота Нанта дозволив гравцеві Ювентуса здобути перемогу в голосуванні.
Іншими конкурентами українця були Флоріан Вірц (Байєр), який забив та асистував в поєдинку з Монако, та Йосіп Юрановіч (Уніон Берлін), який відзначився голом у воротах Аякса.
Суперником Трубіна і Ко в 1/8 фіналу другого за престижністю євротурніру буде нідерландський Фейєнорд.
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