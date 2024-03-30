Перший тайм пройшов без голів, хоча Луїфер Ернандес втратив майже 100-відсоткову нагоду, коли його удар з кількох метрів з лінії воріт виніс Брагару. На старті другого тайму Авагімян відкрив рахунок у грі, замкнувши навіс Бадібанги.

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Артур незабаром оформив дубль, цього разу точно пробивши у ближній кут з лінії карного. А ще через 3 хвилини Авагімян класно забив зі штрафного. Кушніренко один м'яч відіграв, а ще через 4 хвилини отримав другу жовту. Кузик перед фінальним свистком поставив крапку в грі, у дотик пробивши повз воротаря.