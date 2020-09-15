Огромные кадровые проблемы заставили Томаса Тухеля привлечь к тренировкам испанца, о котором уже все забыли.

Леонардо дал однозначный ответ относительно будущего Тухеля после провального старта ПСЖ

Правда, физические кондиции Хесе оставляют желать лучшего. 27-летний испанец существенно потолстел и не выглядит готовым к выступлениям на высоком уровне. Уже 16 сентября ПСЖ будет принимать Метц в рамках перенесенного матча Лиги 1.

Напомним, французкий гранд четыре года назад приобрел Хесе у Реала за 25 млн евро, однако нападающий провалился на Парк де Пренс. Не помогли и многочисленные аренды – Лас-Пальмас, Сток Сити, Бетис, Спортинг.

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