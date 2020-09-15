Величезні кадрові проблеми змусили Томаса Тухеля залучити до тренувань іспанця, про якого вже всі забули.

Леонардо дав однозначну відповідь щодо майбутнього Тухеля після провального старту ПСЖ

Щоправда, фізичні кондиції Хесе залишають бажати кращого. 27-річний іспанець суттєво погладшав і не виглядає готовим до виступів на високому рівні. Вже 16 вересня ПСЖ прийматиме Метц в рамках перенесеного матчу Ліги 1.

Нагадаємо, французкий гранд чотири роки тому придбав Хесе у Реала за 25 млн євро, однак нападник провалився на Парк де Пренс. Не допомогли і численні оренди – Лас-Пальмас, Сток Сіті, Бетіс, Спортінг.

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