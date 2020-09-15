"После такого матча против Марселя вопрос о тренере неуместен, это совершенно неактуально. Я не собираюсь говорить об этом каждый день. Расписание матчей также повлияло... это был первый тур нескольких топ-лиг, а только на следующей неделе начинаются другие. Ни одна лига не начиналась 22 или 23 августа, когда мы играли в финале Лиги чемпионов... у нас даже не было времени на подготовку. Обычно ты имеешь больше времени после завершения Лиги чемпионов.

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У нас также есть проблема COVID-19, которая есть у всех, но наша ситуация особая. Мы не можем забыть условия, в которых живем, пандемию. Вы не можете судить о таких вещах. Последние шесть месяцев мы живем в очень сложных для всех условиях", – приводит слова Леонардо GFFN.

Напомним, ПСЖ ужасно начал новый розыгрыш чемпионата Франции – два поражения в двух турах и зона вылета.

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