В матче 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов херсонский Продексим не устоял против испанского Интера. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Футзал, Лига чемпионов, 1/8 финала

Интер (Испанія) – Продексим (Украина) – 4:2

Голи: Сальдисе, 16, Борха, 33, Сисилио, 39, Гарсия, 40 – Зварич, 31, Пола, 33 (аг.)

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В матче за выход в четвертьфинал самого престижного футзального еврокубка херсонцам противостояла самая титулованная команда в истории Лиги чемпионов. Украинцы отправились в Испанию еще в понедельник, чтобы как можно лучше подготовиться к противостоянию. К слову, в 1/16 финала испанцы обыграли голландский Ховокубо (6:2). Продексим начал свой турнирный путь с предварительного раунда. Сначала херсонцы поиздевались над любителями из Росарио (Северная Ирландия), забив в ворота соперника 28 голов, а затем победили северномакедонский Шкупи (5:1).

Украинцы активно начали поединок: уже на 4-й минут могли дважды выходить вперед, а затем Рониньо попал в перекладину. Под конец тайма хозяева размочили счет – Сальдисе головой замкнул подачу с углового.

После перерыва херсонцы заметно нервничали, спеша отыграться, что привело к большему количеству моментов у их ворот. В конце концов, в одной из контратак, которую разогнал Ронин, Зваричу удалось восстановить статус-кво. Уже в следующей атаке Интер вышел вперед, однако рикошет от своего же игрока подарил украинцам надежду на приемлемый результат. В конце матча в течение минуты хозяева дважды поразили уже пустые ворота Продексима – наставник украинцев решил снять голкипера и сыграть пятью полевыми игроками.

Продексим остановился в шаге от "Финала восьми" – раньше это был "Финал четырех", но в текущем сезоне из-за COVID-19 турнир расширили до восьми команд.

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