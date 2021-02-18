В борьбе за выход в четвертьфинал самого престижного еврокубка на Эстадио ду Драгау сошлись Порту и Ювентус. "Драконы" вышли в плей-офф турнира со второго места группы С, обойдя Олимпиакос и Марсель и пропустив вперед Манчестер Сити. Туринцы же уверенно возглавили квартет группы G с Барселоной, Динамо и Ференцварошем. В конце концов, вряд ли кто-то ожидал именно такого развития событий в матче, но обо всем по порядку.

Уже на второй минуте хозяева шокировали соперника быстрым голом. Детскую ошибку допустил Родриго Бентанкур, отпасовывая на ​​Войцеха Щенсны. Мехди Тареми выскочил из-за спины уругвайца, перехватил сферу и открыл счет в матче. Уже через мгновение иранский форвард "сине-белых" имел возможность удвоить преимущество, однако выход голкипера "Старой синьоры" далеко за пределы поля спас ворота туринцев.

Порту продолжал нагнетать и разрушать любые попытки Ювентуса приблизиться к своей штрафной. У команды Андреа Пирло откровенно ничего не получалось: более или менее реальную попытку обострить на 20-й минуте нивелировал Аугустин Марчинес, в падении перехватив прострел Алекса Сандро на одноклубника. Почти сразу хозяева опять чуть не наказали Щенсны за ошибку: поляк неудачно выбил мяч и Сержиу Оливейру сходу пробил по воротам туринцев. Неточно, но сердце у болельщиков "Старой синьоры" екнуло.

Первый удар в створ ворот португальцев чемпион Италии смог нанести лишь на 40-й (!!!) минуте. Адриен Рабйо "ножницами" в падении через себя пробивал по воротам Порту. Лишь невероятная реакция и сумасшедший сейв Марчесина спасли ворота "драконов". Через мгновение арбитр зафиксировал офсайд в вышеупомянутом эпизоде, поэтому гол был бы не засчитан, но попытка французского полузащитника была роскошной.

Уже первая атака португальцев после отдыха завершилась взятием ворот: Уилсон Манафа протянул сферу по правому флангу и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, где уже караулил малийский нападающий хозяев Мусса Марега.

На 50-й минуте впервые в створ ворот пробивал Роналду. Неудачно. Через мгновение Кулусевски слева врывался в штрафную Порту и его прострел чуть не замкнул в собственные ворота защитник. А через две минуты уже Щенсны спасает Юве после выстрела Оливейры – португалец пытался поймать кипера на противоходе, однако поляку каким-то чудом удалось отбить сферу.

В середине второго тайма мощный удар Бентанкура из-за пределов штрафной просвистел над перекладиной. В ответ – сумасшедший выстрел от Хесуса Короны в падении через себя едва не достиг цели. Круглый летел под перекладину – Щесны в прыжке отвел угрозу. Мог бы быть шедевр!

Почти сразу Роналду отдал на Кьезу, который с 14-ти метров решил пробить – двойной рикошет от Мбембе и Пепе и Марчесин смог вытянуть сферу из нижнего угла.

Очередная быстрая контратака Порту и Оливейра решил сам пробить из-за пределов штрафной, вместо того, чтобы отдать на свободных партнеров. Опасно, но Щенсны справился.

В конце матча туринцы все-таки забили: Рабйо прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную Порту – Кьеза в касание пробил в дальний угол ворот. Уже в добавленное время Роналду упал в штрафной соперника требуя пенальти, но арбитр оставил эпизод без внимания. Как следствие, неожиданная осечка команды Пирло, которая может стоить "Старой синьоре" вылета из еврокубков.

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