Активнее матч на андалусийской земле начали гости. "Шмели" ринулись в атаку со стартовым свистком, и уже на 1-й минуте Санчо опасно прострелил с правого фланга – мяч вынес защитник. После этого дортмундцы не остановились и начали плести новые кружева атак на чужой половине.

Севилья – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов – как это было

Но неожиданно пропустили курьезный гол. На 7-й минуте Хесус Сусо решился на удар с линии штрафной, мяч задел Хуммельса, дезориентировал Хица и залетел в ворота – 1:0.

Боруссия попыталась быстро ответить на забитый нервионцами мяч, но Севилья грамотно отодвинула соперника от своих владений. Однако, как только показалось, что опасность миновала, как Дортмунд забил. Это Махмуд Дауд роскошным выстрелом метров с 25-ти прямо в девятку заставил капитулировать Буну!

Второй забитый мяч снова немного сбил темп игры, и обе команды взяли паузу на несколько минут. Севилья даже лучше выглядела в этот игровой отрезок, однако снова упустила быстрый выпад гостей. На 27-й минуте Эрлинг Холанд протащил мяч к штрафной зоне нервионцев, обыгрался с Санчо и классно переиграл Буну в ближнем бою.

Далее команды обменялись супермоментами. Сначала тот же Холанд ускорился у штрафной площади Севильи и молниеносно пробил под перекладину (сэйв Буну), а Карлос попытался подправить мяч в ворота "шмелей" после удара Гомеса – Хиц не дремал. Но еще до перерыва Дортмунд сделал серьезную заявку на победу: Гомес потерял мяч в центре, Ройс буквально пролетел полполя и выложил на Холанда, который хладнокровно пробил в дальний угол.

Ход событий в тайме первом сказался на характере игры во второй половине. Боруссия без лишних хлопот отдала инициативу хозяевам, "села" на свою половину и ждала свои шансы в контратаках. Зато подопечные Лопетеги получили контроль над территорией, но так и не поняли, что с ним делать.

Чуть больше конкретики на поле появилось после серии замен. В частности, на 70-й минуте Ройс решился на диагональный удар – его заблокировал Кунде. А несколько минут спустя едва не вернул Севилью в игру Оскар Родригес. Воспитанник Реала роскошно пробил над стенкой со штрафного, но мяч предательски попал в штангу.

Свой второй мяч хозяева все же забили. Сработала связка джокеров: Родригес подал на дальнюю штангу, а Люк де Йонг в одно касание пробил Хица. Тут же Оскар попытался вырвать ничью для нервионцев, но его очередной выстрел со штрафного после фола против Мунира прошел над воротами дортмундцев.

Много эмоций и недостаток креатива, в конце концов, так и не позволили Севильи сравнять счет. Зато Боруссия могла забивать в четвертый раз, однако перспективный выстрел Санчо по дуге с линии штрафной зоны немного разминулся с нижним углом ворот. Итак, 2:3 на Пиренеях, и фаворитом на выход в четвертьфинал стал проблемный Дортмунд.

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