У матчі 1/8 фіналу футзальної Ліги чемпіонів херсонський Продексім не встояв проти іспанського Інтера. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Футзал, Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу

Інтер (Іспанія) – Продексім (Україна) – 4:2

Голи: Сальдісе, 16, Борха, 33, Сісіліо, 39, Гарсія, 40 – Зварич, 31, Пола, 33 (аг.)

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У матчі за вихід у чвертьфінал найпрестижнішого футзального єврокубкового турніру херсонцям протистояла найтитулованіша команда в історії Ліги чемпіонів. Українці вирушили до Іспанії ще у понеділок, аби якомога краще підготуватися до протистояння. До слова, в 1/16 фіналу іспанці обіграли нідерландський Ховокубо (6:2). Продексім почав свій турнірний шлях з попереднього раунду. Спочатку херсонці познущалися над аматорами з Росаріо (Північна Ірландія), забивши у ворота суперника 28 голів, а потім перемогли північномакедонський Шкупі (5:1).

Українці активно розпочали поєдинок: вже на 4-й хвилин могли двічі виходити вперед, а згодом Роніньо влучив у поперечину. Під кінець тайму господарі розмочили рахунок – Сальдісе головою замкнув подачу з кутового.

По перерві херсонці помітно нервували, поспішаючи відігратись, що призвело до більшої кількості моментів біля їхніх воріт. Зрештою, в одній з контратак, яку розігнав Ронін, Зваричу вдалось відновити статус-кво. Вже у наступній атаці Інтер знову вийшов вперед, однак рикошет від свого ж гравця подарував українцям надію на прийнятний результат. Наприкінці матчу протягом хвилини господарі двічі вразили вже порожні ворота Продексіма – наставник українців вирішив зняти голкіпера і зіграти п'ятьма польовими гравцями.

Продексім зупинився за крок від "Фіналу восьми" – раніше це був "Фінал чотирьох", але у поточному сезоні через COVID-19 турнір розширили до восьми команд.

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