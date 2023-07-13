Стивен Джеррард возглавил в Аль-Иттифак и сразу пригласил Хендерсона в команду. Сначала появилась информация, что капитан Ливерпуля не хочет ехать в Саудовскую Аравию, однако деньги изменили его мнение.

Джордану предложили в 4 раза большую зарплату по сравнению с Ливерпулем. Как сообщает The Athletic, Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение Джеррарда.

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Аль-Итиффак еще не выходил на Ливерпуль – ожидается решение футболиста. У Джордана два года действующего контракта с мерсисайдцами.

Хендерсон провел за Ливерпуль 12 сезонов, выиграл 8 титулов и стал настоящей легендой. Джордану остается 8 игр до гроссмейстерской отметки – 500 матчей за "красных".