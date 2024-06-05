"Он проделал хорошую работу, принял команду в момент максимальных трудностей. А потом мы выиграли чемпионат и Суперкубок, но в сезоне 2023/24 дела не пошли.

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В феврале я согласился с тем, что Хави должен уйти в июне, потому что он «куле», и это также помогло нам не искать замену в срочном порядке. Затем он попросил нас продлить, и я спросил его, верит ли он в команду. Хави ответил «да».

Что изменилось? Изменился дискурс о команде, и это дало мне понять, что я должен дать еще один импульс, это заставило меня снова поразмыслить над приглашением Флика. Все закончилось элегантно с Хави, двери клуба открыты для него, потому что он это заслужил.

Хави - это легенда, и его энтузиазм заставил нас принять решение о ратификации контракта. С того момента, как он сделал эти заявления и существенно изменил свои требования, спортивное руководство начало сомневаться. Правление имеет полномочия принимать такие решения и менять их, как это сделал Хави.

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Когда Хави передумал, у нас была очень важная игра против Райо, в которой мы играли за второе место. В следующий понедельник я сказал ему, что мы поговорим в конце сезона, потому что на той неделе женская команда играла в финале Лиги чемпионов. Не было необходимости отвлекать команду. Беспокойство Хави заставило нас поспешить с объявлением нашего решения. Я не хотел заставлять людей страдать, потому что они должны были знать, что происходит. К счастью, это не повлияло на финал женской Лиги чемпионов. Мы сделали все, что могли.

Я надеюсь, что хорошие отношения сохранятся, со временем мы увидим. Я уже пережил это с Куманом, Пике, Альбой, Месси, Бускетсом, а теперь и с Хави. Все решения будут приниматься на благо Барселоны. Интересы клуба – превыше всего", – цитирует президента "блаугранас" AS.

Напомним, что после завершения сезона Хави покинул Барселону, хотя подписал с клубом пролонгацию соглашения. Новым тренером "кулес" стал Ганси Флик.

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