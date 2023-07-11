Хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон считает, что ему рано покидать АПЛ и ехать за деньгами на Ближний Восток.

Джеррард возглавил Аль-Иттифак и пытается пригласить в свою команду звезд из Европы. Приоритетным вариантом усиления стал Хендерсон, которому в свое время Стиви Джи передал капитанскую повязку в Ливерпуле.

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Впрочем, нынешний лидер Ливерпуля отказал предыдущему, сообщает Daily Mail. Хендерсон не хочет уезжать в Саудовскую Аравию на этом этапе карьеры. 33-летний хавбек считает, что может оказаться полезным в АПЛ.

Хендерсон провел за Ливерпуль 12 сезонов, выиграл 8 титулов и стал настоящей легендой. Джордану остается 8 игр до гроссмейстерской отметки – 500 матчей за "красных".