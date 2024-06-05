"Сборная Украины объективно должна выйти из группы. И не с третьего места, хватит этих третьих мест. Можем стать первыми. Сейчас у нас одна из сильнейших сборных в истории нашей страны. Под силу обыграть любую команду.

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Не сказал бы, что Бельгия фаворит. У нас много ребят в АПЛ, у нас вратарь Реала, у нас лучший бомбардир Ла Лиги, у нас игрок за 100 миллионов. Разве в Бельгии есть кто-то с таким ценником? Поэтому почему нет, почему не первое место в группе", – сказал Бойко в комментарии YouTube-каналу "BurBuzz".

Напомним, что первый матч сборной Украины на Евро-2024 состоится 17 июня против сборной Румынии.

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