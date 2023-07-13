Стівен Джеррард очолив у Аль-Іттіфак і відразу запросив Хендерсона в команду. Спершу з'явилася інформація, що капітан Ліверпуля не хоче їхати в Саудівську Аравію, однак гроші змінили його думку.

Джордану запропонували в 4 рази більшу зарплату в порівнянні з Ліверпулем. Як повідомляє The Athletic, Хендерсон схиляється до того, щоб прийняти пропозицію Джеррарда.

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Аль-Ітіффак ще не виходив на Ліверпуль – очікується рішення футболіста. У Джордана два роки чинного контракту з мерсисайдцями.

Додамо, що Хендерсон провів за Ліверпуль 12 сезонів, виграв 8 титулів і став справжньою легендою. Джордану залишається 8 ігор до гросмейстерської позначки – 500 матчів за "червоних".