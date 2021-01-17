Манчестер Юнайтед и Ливерпуль подошли к отчетному туру в лидерах АПЛ. Мерсисайдцы месяц не побеждали в чемпионате, но имели 67-матчевую беспроигрышную серию на Анфилде. Прервать ее хотели манкунианцы, которые в 11 предыдущих турах потеряли только 4 очка.

Ліверпуль і Манчестер Юнайтед вперше за 12 років разом претендують на чемпіонство – а хто фаворит?

Юрген Клопп страдает от переполненного лазарета, поэтому в центр обороны вынужден был опустить Фабиньо и Хендерсона, а в полузащиту выпустил Алькантару и Шакири (первое за год появление в основе на матч АПЛ). Сульшер не смог проигнорировать хорошую форму Погба и поставил его на правый фланг (Рашфорд в центре атаки, Марсьяль – слева), оставив в запасе Кавани.

На старте встречи мяч лучше держался у Ливерпуля, но моментов не было. Хозяева никак не могли подготовить качественный удар – все потуги блокировали соперники. МЮ сидел в защите, почти не переходя середину поля. Были две попытки организовать резкие контратаки, но они захлебнулись неточными передачами.

В середине тайма Ливерпуль взвинтил темп и начал регулярно заходить в штрафную площадь. Гости проваливались и только в последний момент исправляли ситуацию. Три отличных возможности имел Фирмино – счастье Юнайтед, что бразильцу в завершающей стадии не хватало точности и решимости.

Манкунианцы выдержали этот тяжелый отрезок, после чего отвели игру от своих ворот. Сами моментов не создавали, однако по крайней мере заставили Ливерпуль подумать об обороне. Партнеры чаще искали передачами Рашфорда, который балансировал (не очень успешно) на линии офсайда.

На 34-й минуте Манчестер Юнайтед наконец-то нанес первый удар по воротам! Шоу исполнил рейд через центр и заработал штрафной в двух метрах от линии штрафной. Бруну с супервыгодной позиции целил в "девятку" – мяч немного разминулся с воротами. МЮ вселил оптимизм на второй тайм.

После перерыва продолжилась игра без стопроцентных моментов – команды значительно больше думали об обороне. Ливерпуль снова регулярно находил пути к владениям Де Хеа, но снова в последние момент терял ситуации для ударов. Фирмино плотно перекрывал Магуайр, а Салаха сдерживали коллективно.

Атаки Манчестер Юнайтед срывались еще на подступах к штрафной, поэтому гости рассчитывали на дальние удары: с выстрелом Бруну легко справился Алиссон, а Рашфорд со штрафного попал в стенку. В общем картина первого тайма почти не изменилась. Ливерпуль владел мячом без моментов, МЮ время от времени пробовал выбежать на чужую половину.

Манкунианцы стали острее после появления Кавани и перемещения Рашфорда на левый фланг. Маркус оттуда организовал лучшую атаку Юнайтед за весь матч. Он подключил Шоу, тот прострелил на 11-метровую отметку Фернандешу, но удар Бруну потянул Алиссон! Де Хеа мгновенно ответил своему визави, вытянув из-под перекладины пушку Тьягу!

Раскочегарилась игра на последних минутах, а МЮ создал еще один супершанс, когда Уан-Биссака вывел на удар Погба. Француз прямо-таки расстреливал Алиссона, но бразилец был стеной. Фантастика! Еще через минуту голкипер спас хозяев от пропущенного на угловом.

В итоге никто не вырвал победу. Нулевая ничья на Анфилде. Манчестер Юнайтед набрал 37 очков и остался лидером АПЛ, а Ливерпуль с 34 баллами – третий. Безвыигрышная серия мерсисайдцев в чемпионате составляет уже 4 матча, безголевая – 3.

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