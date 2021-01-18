"Епізод із Мане? Як ви можете собі уявити, ми не були раді цьому. Дивно. Дуже дивно. Садьйо вийшов би один на один, не дай рефері свисток. Ми були засмучені в перерві, однак у нас ще залишався час, щоб забити, але нам трохи не вистачало якості в завершальній стадії атак.

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Ми розчаровані. Я думаю, що ми зробили достатньо для перемоги, особливо в першому таймі, коли ми контролювали м'яч і створювали моменти. Ми просто не змогли забити. Справедливості заради, у суперника було всього кілька моментів. Ми були небезпечні, і мали нагоди вийти вперед, і я відчуваю, що ми були кращою командою на полі.

Схоже, у нас є деякі проблеми у фінальній третини поля, нам не вистачає удачі при завершенні атак. Таке іноді трапляється у футболі – потрібно просто продовжувати наполегливо працювати і рухатися вперед. Тоді це зміниться", – поділився Хендерсон у коментарі Sky Sports.

Зазначимо, що Ліверпуль та Манчестер Юнайтед так і не виявили сильнішого, розписавши нульову нічию.

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