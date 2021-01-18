Хендерсон знищив арбітра матчу з Манчестер Юнайтед – він позбавив Ліверпуль нагоди вирвати перемогу
Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон різко оцінив дії арбітра Пола Тірні у матчі 19-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.
"Епізод із Мане? Як ви можете собі уявити, ми не були раді цьому. Дивно. Дуже дивно. Садьйо вийшов би один на один, не дай рефері свисток. Ми були засмучені в перерві, однак у нас ще залишався час, щоб забити, але нам трохи не вистачало якості в завершальній стадії атак.
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Ми розчаровані. Я думаю, що ми зробили достатньо для перемоги, особливо в першому таймі, коли ми контролювали м'яч і створювали моменти. Ми просто не змогли забити. Справедливості заради, у суперника було всього кілька моментів. Ми були небезпечні, і мали нагоди вийти вперед, і я відчуваю, що ми були кращою командою на полі.
Схоже, у нас є деякі проблеми у фінальній третини поля, нам не вистачає удачі при завершенні атак. Таке іноді трапляється у футболі – потрібно просто продовжувати наполегливо працювати і рухатися вперед. Тоді це зміниться", – поділився Хендерсон у коментарі Sky Sports.
Зазначимо, що Ліверпуль та Манчестер Юнайтед так і не виявили сильнішого, розписавши нульову нічию.
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