В первом тайме Ливерпуль владел территориальным преимуществом, но из 9 ударов "красных" только один летел в створ. У Манчестер Юнайтед всего был один удар – опасный штрафной Фернандеша.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Ливерпулем и сохранил лидерство в АПЛ – Алиссон спас от сенсации

Картина игры не слишком изменилась после перерыва. Лучший момент матча был у того же Фернандеша. Португалец с нескольких метров расстреливал Алиссона, однако голкипер Ливерпуля успел выставить ногу. 0:0 – МЮ остался на вершине таблицы АПЛ, а команда Клоппа на третьей строчке (Манчестер Сити может сместить мерсисайдцев на четвертую).