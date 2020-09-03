Вратарь Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ и заверил, что поборется с Де Хеа за место в стартовом составе.

"Давид Де Хеа замечательный вратарь уже много лет, он был феноменальным. Это то, к чему я стремлюсь. Хочу сделать такую ​​же карьеру в клубе.

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Поэтому с первого дня предсезонной подготовки я буду работать не жалея сил, чтобы пробиться в основу и навязать ему конкуренцию", – цитирует Хендерсона издание Goal.

Напомним, Хендерсон – воспитанник Манчестер Юнайтед. Две последние кампании провел в аренде за Шеффилд Юнайтед, где стал одним из главных героев "клинков" в АПЛ 2019/20 – в 36 матчах он пропустил 33 мяча и 13 раз сохранял ворота "сухими". 26 августа Дин продолжил с "красными дьяволами" контракт до лета 2025 года.

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